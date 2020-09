The Good Doctor 3 trama episodi 2 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) The Good Doctor 3 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione mercoledì 2 settembre 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Good Doctor 3X15 Le parole non dette. Carly sembra aver accettato l’amicizia tra Shaun e Lea, ma dopo una serata a quattro con l’attuale compagno di Lea, Carly si rende conto che i due coinquilini stanno semplicemente negando i loro veri sentimenti. Decide, così, di troncare il suo legame affettivo con Shaun. Nel frattempo, in ospedale si scopre che è stata Morgan a ... Leggi su cubemagazine

Teleblogmag : Torna la musica in prima serata, la serie tv medical e l'approfondimento su La7. Iscriviti al nostro canale Telegra… - SMSNEWSOFFICIAL : Arrivano i nuovi episodi della terza stagione di “The good doctor”, in prima visione assoluta, su Rai2 dal 2 settem… - NEOCULTYONG : the quality is so good im cryingfjfuozksjfjdjgkg #nomoreblurryhan - whodctr : RT @headcanonace: Shaun Murphy de The Good Doctor é neurodivergente canon e é assexual! - jvnheego : Ma ci pensate che io ero entrata in una chat con quest'uomo e all'inizio c'eravamo solo noi due parlando e alla mia… -