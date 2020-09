Superticket abolito: chi non deve pagare le visite mediche? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Superticket abolito: dall’1 settembre sparisce il balzello da 10 euro che si paga per ogni ricetta su prestazioni diagnostiche e specialistiche. “Nessuno lo pagherà più” assicura il ministro della Salute Speranza che ha promosso l’iniziativa. Superticket abolito: sparisce il balzello dall’1 settembre Superticket abolito: “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”, così recita il post pubblicato dal ministro della ... Leggi su termometropolitico

