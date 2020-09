Scuola news graduatorie in ritardo, 250mila cattedre vuote: “Si parte sempre con la stampella” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scuola news – Mercoledì 2 settembre 2020. Il rientro si fa sempre più vicino, ma gli organici degli istituti e licei italiani non sono affatto al completo, nonostante il contenimento Covid preveda l’impiego di personale aggiuntivo. Ata, docenti precari, collaboratori, le figure dei segretari amministrativi mancano, ma a preoccupare i presidi soprattutto la penuria di insegnanti di sostegno e bidelli. Secondo viale Trastevere, come riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, i dirigenti scolastici hanno avuto in queste ore nuove informazioni riguardanti questi docenti e collaboratori. Questi ultimi saranno nominati solo al termine delle procedure di immissione per chiamata e di nomina per supplenza da graduatorie ad esaurimento o da graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). ... Leggi su urbanpost

Torino, una stanza in ogni scuola per isolare gli studenti con sintomi da virus

Indossa sempre la mascherina, tieni la destra quando cammini nei corridoi e segui i percorsi tracciati per terra. Al primo colpo di tosse, o segno di influenza, comunque, sarai messo in isolamento. No ...

Indossa sempre la mascherina, tieni la destra quando cammini nei corridoi e segui i percorsi tracciati per terra. Al primo colpo di tosse, o segno di influenza, comunque, sarai messo in isolamento. No ...