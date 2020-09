Scricchiola l’ultima roccaforte rossa. E il centrosinistra trema (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scricchiola l'ultima roccaforte rossa. E il centrosinistra trema. La scossa arriva da un sondaggio del 'Sole 24 Ore' che vede testa a testa Eugenio Giani e Susanna Ceccardi in Toscana, in vista delle elezioni Regionali del 20-21 settembre. Il candidato del centrosinistra è dato al 43 per cento, mentre la "zarina", come è chiamata affettuosamente dai suoi collaboratori, sostenuta da un centrodestra compatto, tocca il 42,5 per cento dei consensi. Al terzo posto la candidata del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, all’8,3 per cento. Non c'è storia, per il sondaggio, per gli altri quattro candidati che aspirano alla successione di Enrico Rossi. Insomma, dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana, si profila una ... Leggi su ilfogliettone

