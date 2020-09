Riparare qualcosa richiede amore e molto coraggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’amore non si può spiegare; nessuno è in grado di esprimere a parole cosa si prova quando si è invasi dal sentimento più forte, nobile e puro che esiste al mondo. Ma i gesti e le azioni, gli sguardi, quelli sì che sono capaci di dimostrare cosa siamo disposti a fare per qualcun altro. E non perché ci sia una gara da vincere o qualcosa da mostrare a qualcuno a tutti i costi, ma perché amare vuol dire prendersi cura e impariamo a farlo solo se amiamo. Perché parlare di amore, e decantarlo al mondo intero, non è sufficiente. I sentimenti che non vengono tramutati in azioni si disperdono nell’aria e svaniscono; l’amore ha bisogno di azioni coraggiose e di persone altrettanto valorose pronte a prendersi cura, amare e ... Leggi su dilei

TinaAnceschi : RT @ilva87161350: @noigandresrocha kintsugi l’arte giapponese di riparare le ferite. Ricostruire qualcosa che si è rotto senza nascondere… - AlbeNespoli : @FedericoMancus lavori manuali, cucinare, riparare, tinteggiare. io ho affrontato le fasi buie così. qualcosa ha fa… - EFrascari : RT @luigideluca_vf: Riparare con l'oro ovvero la #feritadorata. Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempi… - ladyvioletfree : È inutile cercare di riparare qualcosa se poi lo lasci rompere di nuovo. - eowyn962010 : RT @emily___so: È inutile riparare qualcosa di rotto se poi viene distrutta di nuovo. -

Ultime Notizie dalla rete : Riparare qualcosa Riparare qualcosa richiede amore e molto coraggio DiLei Le iniziative dell'Associazionei Nessuno Tocchi Caino - Trasmissione a cura di Rita Bernardini con Sergio D'Elia

Ma anche penso alla normalità nel senso letterale del termine hanno quello di dalle norme di cui noi ci stiamo e le norme che noi alimentiamo di cui ci alimentiamo sono quelle dei diritti umani sono q ...

Trasmissione a cura di Rita Bernardini con Sergio D'Elia sulle iniziative di Nessuno Tocchi Caino

Ma anche penso alla normalità nel senso letterale del termine hanno quello di dalle norme di cui noi ci stiamo e le norme che noi alimentiamo di cui ci alimentiamo sono quelle dei diritti umani sono q ...

Ma anche penso alla normalità nel senso letterale del termine hanno quello di dalle norme di cui noi ci stiamo e le norme che noi alimentiamo di cui ci alimentiamo sono quelle dei diritti umani sono q ...Ma anche penso alla normalità nel senso letterale del termine hanno quello di dalle norme di cui noi ci stiamo e le norme che noi alimentiamo di cui ci alimentiamo sono quelle dei diritti umani sono q ...