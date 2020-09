Referendum, se Sì sarà, sarà un Sì populista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Spiegando sul Corriere della Sera le sue ragioni del No al Referendum costituzionale, Angelo Panebianco aggredisce il problema della scelta rammentando due strategie di minimizzazione del danno di una vittoria del Sì per chi è comunque contrario all’onda populista sulla quale esso viaggia: sposare il Sì con la motivazione che il risultato migliorerebbe l’efficienza del Parlamento, negandone la portata populista; sposare il No per mostrare, anche in caso di sconfitta, che esiste comunque una fetta consistente del Paese che si ribella all’antiparlamentarismo di chi ha voluto quella riforma. La prima opzione si accompagna anche alla pretesa che il radicale taglio del numero dei parlamentari non solo può essere corretto nei suoi effetti negativi da nuovi interventi - come una nuova legge ... Leggi su huffingtonpost

