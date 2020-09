Questi concept fantasticano sul design della fotocamera di Samsung Galaxy S21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un designer ha realizzato alcune immagini e un video concept di quello che potrebbe essere il design di Samsung Galaxy S21 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

singtohmystic : e questi usano sta merda come concept?? ad alcuni dà fastidio, è irrispettoso e loro ci prendono pure per il culo..… - singtohmystic : @1004Hoonie sì sono davvero patetici anche perché mi fa girare i coglioni il fatto che gli abbiamo detto in massa c… - 1004Hoonie : @singtohmystic decenni per far riconoscere la gravità della situazione dal governo italiano e mo arrivano questi e… - morklele : in questi giorni compaio su twitter solo alle cinque per commentare le varie foto concept e/o teaser e poi sparisco ?????? - sonat9ne : in questi due giorni: fromis annunciano comeback, jiheon blu, hayoung Rosa, vita di merda, frogmis le donne della m… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi concept Questi concept fantasticano sul design della fotocamera di Samsung Galaxy S21 TuttoAndroid.net LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: corsa apparentemente bloccata, nessun tentativo di fuga

15:29 Inizia a risalire posizione anche il roster della Movistar. Formazione iberica che probabilmente vuole proteggere quanto più possibile il giovane Enric Mas dai rischi legati al vento. 15:27 41.2 ...

Renault in festa: la Clio compie 30 anni

PARIGI – Nel 1990 non deve essere stato facile per i progettisti della Renault trovare una sostituta capace di rinverdire i successi dell’iconica Renault 5 e che allo stesso tempo alzasse l’asticella ...

15:29 Inizia a risalire posizione anche il roster della Movistar. Formazione iberica che probabilmente vuole proteggere quanto più possibile il giovane Enric Mas dai rischi legati al vento. 15:27 41.2 ...PARIGI – Nel 1990 non deve essere stato facile per i progettisti della Renault trovare una sostituta capace di rinverdire i successi dell’iconica Renault 5 e che allo stesso tempo alzasse l’asticella ...