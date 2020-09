Quanto guadagnano i parlamentari in Italia? Le cifre da capogiro (Di mercoledì 2 settembre 2020) È un dato di fatto, gli stipendi dei parlamentari Italiani sono letteralmente i più alti in tutta Europa. Secondo gli ultimi calcoli in media i deputati e i senatori della Repubblica percepiscono uno stipendio di 125 mila euro all’anno. La somma in questione è destinata a salire se vengono conteggiati anche le diarie e rimborsi. Più pragmaticamente, un deputato in Italia guadagna precisamente il doppio dei colleghi inglesi e il 20 % in più rispetto a quelli tedeschi. Nel nostro Paese questa tematica è al centro di molteplici diatribe, in molti infatti auspicano una riforma volta a ridurre lo stipendio o il numero dei deputati e dei senatori. Troppi parlamentari Ciò che fa discutere nel nostro Paese non sono solo i lauti compensi, ma anche e ... Leggi su quotidianpost

