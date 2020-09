Patto Pd-M5s: Germanicum e riforma del Parlamento dopo il sì al referendum (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Conferenza dei capogruppo di Montecitorio si è riunita per definire il calendario del mese di settembre al di là delle sedute di oggi sulla fiducia al decreto Covid. I due provvedimenti su cui ... Leggi su today

M5S_Europa : Bene l’abolizione del #superticket sanitario, odioso balzello introdotto nel 2011 dal governo Berlusconi-Lega, che… - espressonline : il M5s è divenuto un partito “nel” sistema e la sua ragione sociale è diventata la perpetuazione dell’organizzazion… - CastellinoLuigi : @rita48802996 @marinetta_60 @rodcostakiwi @luigidimaio @ale_dibattista Ma della Lega che ha tradito il patto con il… - Today_it : Patto Pd-M5s: Germanicum e riforma del Parlamento dopo il sì al referendum - m5s_taranto : RT @M5S_Europa: Bene l’abolizione del #superticket sanitario, odioso balzello introdotto nel 2011 dal governo Berlusconi-Lega, che pesava s… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto M5s

Il Sole 24 ORE

Palermo - L’ex pm Antonio Ingroia ha formalizzato oggi, in una conferenza stampa, la sua discesa in campo per la corsa alla carica di sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Ragioni ...Ingroia, che dopo aver lasciato la toga nel 2013 fa l’avvocato, ha confermato la sua candidatura nel corso di una conferenza stampa indetta dal comitato ‘Cambiamo Campobello’: “Un modello virtuoso, pu ...