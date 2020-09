Nicolas Higuain: «Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo. Apprezziamo la schiettezza» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Su Tuttosport una lunga intervista al fratello di Gonzalo Higuain, Nicolas. Parla della scelta della Juventus di rescindere il contratto con il Pipita. «Sicuramente la Juventus nel 2016 ha compiuto uno sforzo importante. Ora Gonzalo ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all’addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti». Nicolas non nasconde la sua delusione. «Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli ha impiegato dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in ... Leggi su ilnapolista

