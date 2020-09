Mahmood svela: “Mia eliminazione a X Factor? So perfettamente il perché” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mahmood a ruota libera. Il rapper milanese classe 1992 ha rilasciato una lunga intervista al magazine Grazia in cui ha fatto il punto sul particolare momento che la musica sta vivendo. Dopo che la pandemia da coronavirus ha colpito l’Italia e più in generale il mondo, il settore artistico-musicale è risultato uno degli ambiti tra … L'articolo Mahmood svela: “Mia eliminazione a X Factor? So perfettamente il perché” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood svela Mahmood svela: “Mia eliminazione a X Factor? So perfettamente il perché” Gossip e Tv Notte Taranta: Jovanotti sorprende con 'Mi devo muovere'

(ANSA) - BARI, 29 AGO - "Mi devo muovere sento un formicolìo. Mi devo muovere trovare il posto mio". E' arrivato a metà concerto a svelare l'ospite a sorpresa il cameo della Notte della Taranta 2020 t ...

La Taranta pizzica anche Jovanotti

«Mi devo muovere, sento un formicolio. Mi devo muovere, trovare il posto mio». Il tono ieratico irrompe nel silenzio e svela l'ospite a sorpresa, in realtà un cammeo, durante il concertone della Notte ...

(ANSA) - BARI, 29 AGO - "Mi devo muovere sento un formicolìo. Mi devo muovere trovare il posto mio". E' arrivato a metà concerto a svelare l'ospite a sorpresa il cameo della Notte della Taranta 2020 t ...«Mi devo muovere, sento un formicolio. Mi devo muovere, trovare il posto mio». Il tono ieratico irrompe nel silenzio e svela l'ospite a sorpresa, in realtà un cammeo, durante il concertone della Notte ...