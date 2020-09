Juventus, Arthur: “Un privilegio essere allenato da Pirlo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Si tratta di un giorno molto importante per me. Voglio ringraziare tutti per avermi accolto nel migliore dei modi. essere qui è un privilegio unico, la Juve ha una storia incredibile. Non ho ancora parlato nel dettaglio con Mister Pirlo ma lui conosce il calcio come pochi. Anche essere allenato da lui è un privilegio. Chiunque ami il calcio sa chi è Pirlo. Lavorare con lui è un onore, la sua grandezza non ha bisogno di presentazioni”. Lo ha dichiarato Arthur Melo, nuovo centrocampista della Juventus, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Poi sulle prime sensazioni in vista della prossima stagione: “Ho la possibilità di giocare con compagni importanti, il progetto Juventus è ... Leggi su sportface

juventusfc : Inizia la presentazione di @arthurhromelo! LIVE sulla sezione @JuventusTV : - JuventusTV : Tra dieci minuti comincia la presentazione di @arthurhromelo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati a… - tvdellosport : ?? CONFERENZA ARTHUR ?? In dirette sul canale 60 e sulla nostra APP, le prime parole del nuovo centrocampista della… - mister_ricci : La 5 va a lui, come era logico che fosse: #LiveAhead #Arthur #Juventus - salvatore3269 : RT @jup1897: ?? | #Arthur :' Credo che questa stagione sarà difficile con tante lotte. Ma la Juventus è una grande squadra e non vediamo l'o… -