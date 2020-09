Incontro Bartomeu-Jorge Messi: è muro contro muro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le posizioni restano lontanissime al termine dell’Incontro odierno tra il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, e Jorge Messi, padre a agente del fuoriclasse argentino. Secondo quanto riferiscono i quotidiani Sport e Mundo Deportivo, considerati vicini alla società catalana, la riunione, definita “cordiale” è durata un’ora e mezza ma non ha modificato le posizioni delle parti. Jorge … L'articolo Incontro Bartomeu-Jorge Messi: è muro contro muro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

