Il generale Dalla Chiesa, trama e cast della miniserie su Carlo Alberto Dalla Chiesa a 38 anni dalla strage (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il generale dalla Chiesa è una miniserie televisiva del 2007 diretta da Giorgio Capitani, in due puntate e trasmessa in prima tv da Canale 5 il 10 e 11 settembre del 2007. Ora è il momento di rivederla sempre su Canale 5 mercoledì 2 settembre alle 21.30, a quasi 38 anni dalla strage che gli costò la vita e che avvenne il 3 settembre 1982. Il generale dalla Chiesa, trama e cast Il 3 settembre 1982 il prefetto Carlo Alberto dalla ... Leggi su tvzap.kataweb

vaticannews_it : #2settembre E’ dal Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico che stamani riprendono le #udienze generali con la… - SkyTG24 : “Si tratta di un risultato incredibile”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms n… - RaiLibri : Dal #3settembre in tutte le librerie e negli store digitali arriva 'Il mio valzer con papà. Un ritratto famigliare… - TuriFilippo : RT @CislPuglia: Alla presenza del Segretario generale @FnpCisl Piero Ragazzini e della Segretaria #CislPuglia @DanFumarola il Consiglio Gen… - TuriFilippo : RT @CislLecce: Un augurio di buon lavoro a @TuriFilippo , nuovo Segretario Generale @fnpcislpuglia1 , ed alla sua Segreteria dalla @CislLec… -

Ultime Notizie dalla rete : generale Dalla

Autocertificazione necessaria per lascuola a partire dal 14 settembre? Vediamo chi la deve fare e perché. A partire dal 14 settembre, giorno probabile di inizio del nuovo anno scolastico, per entrare ...Cronaca - Con queste parole, pronunciate a braccio, il Papa ha aperto l'udienza generale di oggi, la prima in presenza di fedeli dopo sei mesi, a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia ...