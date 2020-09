Genoa, Maran: “Felice di iniziare il campionato in casa, ma occhio al Crotone…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rolando Maran analizza quello che sarà il cammino del Genoa nel prossimo campionato di Serie A: "Sono felice di iniziare la nuova stagione in casa, anche se con il pubblico sugli spalti sarebbe stata tutta un’altra cosa. Il Crotone punterà sull’entusiasmo per essere ritornato nella massima serie perciò dovremo stare attenti – ha spiegato il tecnico rossoblu – E’ davvero stimolante cominciare un nuovo campionato, il nostro compito è ragionare come una squadra e cercare di seguire tutti la stessa filosofia. Credo che sia superfluo commentare il nuovo calendario, specialmente in una stagione anomala come quello che ci apprestiamo ad iniziare. Ci sono tanti coefficienti che determinano ... Leggi su itasportpress

