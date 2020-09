Gadget hi tech, smartphone e tecnologia per la casa. Ecco cosa presenteranno a Ifa 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il conto alla rovescia è agli sgoccioli perché tra poche ore si aprono le porte di Ifa 2020, la fiera dell'elettronica di consumo più popolare e longeva d'Europa, che quest'anno va in scena in un formato inedito. Con lo spauracchio Covid-19 che costringe a giocare in difesa, la parola d'ordine tra gli stand berlinesi è sicurezza, al punto che gli organizzatori hanno deciso di ridurre la durata della manifestazione (dal 3 al 5 settembre) e rinunciare alla presenza del pubblico e circoscrivere le presenze a 4000 persone, con soli 800 giornalisti ammessi rispetto alle diverse migliaia che nella prima settimana di settembre si ritrovano ogni anno alla Messe Berlin. Stavolta sarà tutto diverso, con tutte le conferenze delle principali aziende in programma fino a venerdì visibili in streaming sul sito della manifestazione. La ... Leggi su panorama

Senza pubblico causa Covid-19, domani si apre la kermesse tecnologica berlinese e mostrerà tutte le novità tra smartphone, tv e smart home L’inizio di settembre è per gli appassionati di tecnologia si ...

Questa batteria nucleare può ricaricare il tuo smartphone per più di 5mila anni

Prende energia da un isotopo radioattivo per ricaricarsi da sola e distribuire corrente elettrica ai dispositivi collegati per interi millenni, fino a casi limite di ben 27.000 anni. È una batteria fu ...

