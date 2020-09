Fotosintesi artificiale: un dispositivo wireless per produrre carburante pulito (Di mercoledì 2 settembre 2020) In un articolo apparso sulla rivista Nature , un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge descrive un dispositivo autonomo in grado di imitare il processo naturale di Fotosintesi , ... Leggi su quotidiano

