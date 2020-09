Ex Ilva a Taranto, Usb denuncia: 'Principio d'incendio nel parco minerale 4' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Taranto - Un 'Principio di incendio' si è verificato questa mattina nel parco minerale 4 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto, 'zona solo parzialmente interessata dai lavori di copertura'. E' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

