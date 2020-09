Escursionisti campani si perdono sul Gran Sasso recuperati dal soccorso alpino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Teramo - Brutta avventura per due turisti campani, padre di 56 anni e figlio di 25 anni, che erano partiti per un'escursione sul Corno Grande, a quota 2.912 metri di altezza, la cima più alta del massiccio del Gran Sasso. I due si erano avviati per raggiungere il Corno Grande, ma durante l'escursione hanno imboccato un sentiero sbagliato, in particolare quello noto agli alpinisti con il nome della Pera, e ad un tratto si sono ritrovati su un salto di roccia altissimo e pericoloso. Padre e figlio hanno così chiamato il 118, che ha allertato il soccorso alpino d'Abruzzo, subito intervenuto con delle squadre di terra e l'elicottero del 118 per effettuare il recupero. Un intervento difficile proprio per le caratteristiche impervie del luogo, che hanno imposto ... Leggi su abruzzo24ore.tv

