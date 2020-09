Diritto di famiglia post Covid: al via il corso sugli aspetti patrimoniali (Di mercoledì 2 settembre 2020) corso aspetti patrimoniali famiglia 25 settembre 2020 Il prossimo 25 settembre è la volta del secondo appuntamento nell'ambito dell'evento formativo "Il Diritto di famiglia nell'epoca post Covid". Tre ore di lezione dalle 16.30 alle 19.30 dedicate interamente agli aspetti patrimoniali nella crisi della famiglia nell'era Covid: dalla regolazione dei rapporti al Diritto di modifica delle condizioni patrimoniali sino agli strumenti di tutela esistenti. Il costo d'iscrizione è di 70 euro. Registrati adesso: https://forms.gle/QFWgKuSVEV9AS1TeA Il corso sul Diritto di famiglia ... Leggi su studiocataldi

neuroglobina : @dissenten l'isee calcola malissimo la situazione economica di una famiglia, ma apparte ciò ancora le persone non c… - ChiaraDionilla : RT @studiofiorin: Cassazione: il figlio che diventa maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, salvo sua prova contraria. #d… - studiofiorin : Cassazione: il figlio che diventa maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, salvo sua prova contrar… - Ardora__ : Se a 27 anni hai bisogno di coca e minorenni, manifesti in favore della famiglia tradizionale, omaggi I fascisti e… - martire__ : Diritto di Famiglia e la mia memoria che va per associazione è grata verso tutte le mie amiche venete i cui genitori sono divorziati -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto famiglia Diritto del minore alla propria famiglia: in GU la L. 29 luglio 2020, n. 107 Il Quotidiano Giuridico Signify lancia in Italia lampadine e accessori WIZ per l’illuminazione smart

Signify annuncia il lancio in Italia della nuova gamma di prodotti di illuminazione intelligente WiZ. Il portfolio WiZ include un’ampia gamma di prodotti di illuminazione smart e accessori in grado di ...

Morto il costruttore Edoardo Longarini

E’ morto Edoardo Longarini, ex patron dell’Ancona e concessionario unico del piano di ricostruzione della città dorica. L’imprenditore originario di Tolentino è scomparso la scorsa notte nella sua abi ...

Signify annuncia il lancio in Italia della nuova gamma di prodotti di illuminazione intelligente WiZ. Il portfolio WiZ include un’ampia gamma di prodotti di illuminazione smart e accessori in grado di ...E’ morto Edoardo Longarini, ex patron dell’Ancona e concessionario unico del piano di ricostruzione della città dorica. L’imprenditore originario di Tolentino è scomparso la scorsa notte nella sua abi ...