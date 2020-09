Coronavirus, i dati del 2 settembre: salgono i positivi in Italia, +83 in Sicilia (Di mercoledì 2 settembre 2020) I dati relativi al Coronavirus del 2 settembre 2020.salgono nuovamente i contagi in tutta Italia come confermato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati ben 1326 nuovi casi. Rispetto alla giornata del 1° settembre si sono registrati 348 casi in più, il totale al momento è di 271.515 unità. Sono stati accertati purtroppo ben sei decessi. Attualmente positivi: 27.817 Deceduti: 35.497 (+6, +0,02%) Dimessi/Guariti: 208.201 (+257, +0,12%) Ricoverati: 1.546 (+59) Ricoverati in Terapia Intensiva: 109 (+2) Tamponi: 8.828.868 (+102.959) Totale casi: 271.515 (+1.326, +0,49%)In Sicilia si sono registrati nella giornata odierna ben 83 nuovi casi, tra questi vi sono 26 migranti che si ... Leggi su mediagol

