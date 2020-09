Coronavirus, 20 contagi in residenza sanitaria nel Tarantino: tutti asintomatici o con sintomi lievi (Di mercoledì 2 settembre 2020) 12 dipendenti e 8 pazienti sono risultati positivi al Coronavirus nella Rsa Villa Genusia di Ginosa Marina (Taranto). tutti sarebbero asintomatici o accuserebbero lievi sintomi. In parte saranno trasferiti all’Hospice di Mottola. A quanto si apprende, il focolaio è emerso dopo un primo caso accertato all’interno della struttura. Nei giorni scorsi una paziente di 80 anni era stato condotta all’ospedale Moscati per accertamenti e si era scoperto dal tampone eseguito per prassi che risultava positiva al Coronavirus. La donna e’ attualmente ricoverata al Reparto Malattie infettive con lievi sintomi. In seguito, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl ionica ha provveduto ad effettuare tamponi agli altri pazienti e ... Leggi su meteoweb.eu

