Claudio Marchisio commenta le partite della Nazionale su Rai1 (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio commenterà le partite della Nazionale a partire da quella di venerdì che vedrà l’Italia do Roberto Mancini impegnata contro la Bosnia. L’ex “Principino” bianconero ha infatti siglato un accordo con la Rai, per tutta stagione 2020-2021, e dunque fino al termine del Campionato Europeo 2021. Per cominciare sarà al “Franchi” di Firenze nello studio appositamente allestito all’interno dello stadio,assieme a Marco Lollobrigida. In telecronaca troveremo ancora Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi che si divideranno interviste e interventi da bordo campo. Le interviste saranno gestite da Donatella Scarnati, ... Leggi su ascoltitv

vane___96 : Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio, Matthijs De ligt e il fratello di Suarez mi stanno facendo illudere ancora di… - Gio79803890 : RT @fabiofabbretti: Varriale riporta un po’ di equilibrio a #RaiSport: arriva lo juventino Claudio Marchisio - zazoomblog : Varriale riporta un po’ di equilibrio a RaiSport: arriva lo juventino Claudio Marchisio - #Varriale #riporta… - fabiofabbretti : Varriale riporta un po’ di equilibrio a #RaiSport: arriva lo juventino Claudio Marchisio - MartaDj1 : RT @LaStampa: Claudio Marchisio arruolato dalla Rai per commentare le partite dell’Italia -