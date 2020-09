Chi vincerà la partita del cuore edizione 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’edizione 2020 della partita del cuore si giocherà tra 4 squadre. Per il momento Eros Ramazzotti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti sono i grandi partecipi dell’evento. 4 squadre, 4 capitani, due grandi sfidee unafinale imperdibile, tutto in una magica sera. La partita del cuore, storico appuntamento con la nazionale cantanti, quest’anno si presenta con una edizione ricca di novità. Denominata “Chi vincerà LA partita DEL cuore? è dedicata ai lavoratori dello spettacolo. Giovedì 3 settembrein diretta su Rai 1, dallo Stadio Bentegodi di Verona, si sfideranno per la prima volta 4 squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

renatobrunetta : Questo taglio della rappresentanza impatta maggiormente sulla rappresentanza più debole: sul Sud, sulle organizzazi… - tvdellosport : ?? CALENDARIO SERIE A ?? Ecco tutti i big match del prossimo campionato. Una grande finale di stagione con Juventus… - Inter : ?? | BRACKET Scegli tu il gol più bello della stagione: ogni giorno sulle nostre Instagram Stories potrai votare il… - Teleblogmag : Su Rai1 quattro squadre per i lavoratori dello spettacolo. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - SanremoSummer : Chi vincerà il #TotoTormentoneSummer 4? Votate,manca pochissimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vincerà ''Chi vincerà la Partita del Cuore? - Edizione speciale 2020'' RAI - Radiotelevisione Italiana