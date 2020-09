"Cavazza mi invitò a seguirlo, così ho scoperto Villa Inferno. Sapevo ci saremmo fatti una 'fattanza" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha raccontato agli investigatori cosa succedeva nella cosiddetta “Villa Inferno”, tra Pianoro e Rastignano, nel Bolognese, di proprietà di Davide Bacci, costruttore edile, ora finito in carcere. Una ragazzina 17enne finita nel giro di droga e prostituzione scoperto dai carabinieri di Bologna, ha affermato di essere stata convinta proprio Luca Cavazza, ex candidato della Lega alle ultime elezioni regionali - ora agli arresti domiciliari - a partecipare ad un incontro nella Villa: “A casa sua ho appreso che spesso si svolgono incontri per consumare cocaina e fare sesso tanto da essere conosciuta come ‘Villa Inferno’. Cosi mi aveva detto proprio Luca Cavazza quando mi aveva convinto a ... Leggi su huffingtonpost

"Cavazza mi invitò a seguirlo, così ho scoperto Villa Inferno. Sapevo ci saremmo fatti una 'fattanza"

