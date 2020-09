Calendario Serie A 2020 2021 della Juventus: le date di tutte le partite dei bianconeri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calendario Serie A 2020 2021 Juventus: le date di tutte le partite dei bianconeri Sta per iniziare una nuova stagione di Serie A, con la stagione 2020 2021 che partirà nel weekend del 19 e 20 settembre. Il campionato si chiuderà il 23 maggio, per lasciare poi spazio agli Europei. La Juventus sarà senz’altro protagonista anche del prossimo campionato, con i bianconeri a caccia del decimo scudetto consecutivo. La Juve è pronta ad avviare un nuovo ciclo, con Andrea Pirlo allenatore. Ma quali sono le partite della prossima stagione? Il 2 settembre alle ore 12 è stato effettuato il ... Leggi su tpi

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - Inter : ?? | PREVISIONI Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima Serie A: secondo voi chi affronteremo alla p… - DiMarzio : #SerieA 2020-21, oggi la presentazione del calendario. Date, turni infrasettimanali e soste: tutto quello che c'è d… - CalcioWeb : Sorteggio calendario Serie A 2020-2021, il LIVE di CalcioWeb - - news24_napoli : Nasce la Serie A 2020/21: dalle 12 LIVE VIDEO il sorteggio dei calendario -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Oggi alle 12 sarà presentato il nuovo calendario di Serie A e per la prima volta lo farà unicamente digital. Non sarà il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate verranno presentate in ma ...Continua l'avvicinamento all'inizio della Serie A previsto per il 19 settembre. Oggi alle 12 va in scena l'estrazione del calendario per la prossima stagione, mentre la Fiorentina procederà ad un dopp ...