Aprilia, operazione anti-droga: pusher 36enne in manette (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 1° settembre 2020, durante il pomeriggio, ad Aprilia (LT), i militari del locale norm, a conclusione di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 36enne del posto. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, il 36enne è stato trovato in possesso di 110 gr di hashish e 10 gr di marijuana. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito direttissimo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

