Zingaretti: "Vinceremo le Regionali ma serve consapevolezza sulla posta in gioco" (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - "Penso che Vinceremo le elezioni Regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso del Campus Bio-medico di Roma. "Quello che sto facendo - ha sottolineato Zingaretti - è portare un po' di consapevolezza sulla posta in gioco. Abbassare le nebbie e le polveri sul chiacchiericcio, dire che chi vuol cambiare il Paese e fermare le destre può farlo votando dei candidati credibili". Leggi su agi

