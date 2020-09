Us Open 2020, Djokovic: “Nel secondo set ero frustrato dal mio gioco” (Di martedì 1 settembre 2020) “Ho giocato molto bene nel primo set, nel secondo ho perso la concentrazione e mi sono stressato in un paio di occasioni. Ho urlato, perché le emozioni forti ci sono a prescindere dallo stadio vuoto. In campo mostro sempre intensità ed energia, a volte le mie reazioni non sono molto positive, ma cerco sempre di riprendermi”. Queste le parole di Novak Djokovic dopo la vittoria contro Damir Dzumhur nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. “Nel secondo set ero frustrato e ho urlato contro il mio angolo. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che lo faccio. Non è la reazione migliore, ma come ho detto provo forti emozioni quando sono in campo”. Sull’episodio di lamentela contro lo shot ... Leggi su sportface

