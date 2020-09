Trasferimenti al rallentatore negli hotspot: prelevati appena 307 ospiti su 1.500 (Di martedì 1 settembre 2020) Valentina Raffa Prefetture di tutta Italia sotto pressione per trovare luoghi di accoglienza L'andirivieni dall'hotspot di Lampedusa è un copione trito e ritrito. Anche in questi giorni si procede con i Trasferimenti dei migranti sbarcati e, nel frattempo, altri sono pronti a sbarcare. Lo sbarco di domenica, con 370 migranti, ha messo in ginocchio un'isola che è quasi affondata con un hotspot tarato per 195 posti ma di fatto funzionante per oltre 1.500. Fra domenica e ieri 307 migranti sono stati trasferiti e nella struttura di contrada Imbriacola ne sono rimasti 1.219. La gran parte è stata destinata in strutture siciliane, tra cui l'hotspot di Pozzallo, dove sono stati inviati 220 migranti, mentre 87 sono stati destinati in centri d'accoglienza dell'Abruzzo. I numeri restano sempre alti ... Leggi su ilgiornale

La nave che nessuno vuole. Anche il sindaco di Augusta, seguendo l'esempio di quello di Trapani, ha firmato un'ordinanza che vieta alla nave-quarantena Aurelia di sbarcare nel proprio porto. L'imbarc ...

