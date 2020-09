Test Sierologici, Marinoni Lancia Appello a Docenti: Aderite Alla Campagna di Screening (Di martedì 1 settembre 2020) Il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, Guido Marinoni, Lancia un Appello al personale scolastico tramite Adnkronos Salute. “Aderite Alla Campagna di Screening, perché quello che è successo da noi non va dimenticato” esclama Marinoni. Poi aggiunge: “Forse chi non ha vissuto qui non si rende conto di quello che è successo, forse lo sente come una cosa che ha riguardato altri, ma sarebbe proprio il caso di faglielo capire“. “Da noi per il sierologico gli insegnanti si sono presentati in tantissimi. Probabilmente in tanti lo hanno già fatto ma lo rifanno, proprio perché l’epidemia qui ha colpito duro e molti sono stati toccati ... Leggi su youreduaction

