Terremoti in Italia, le mappe della sismicità di agosto 2020: 1428 eventi, 14 di magnitudo uguale o superiore a 3 (Di martedì 1 settembre 2020) “Sono stati 1428 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 31 agosto 2020, un numero leggermente superiore rispetto al precedente mese di luglio, con una media di circa 46 Terremoti al giorno. Di questi, 138 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0, quasi il 10 % e solo 14 di magnitudo uguale o maggiore di 3.0. I due eventi più forti di questo mese sono stati localizzati nel nord dell’Algeria, entrambi il 7 agosto (M 4.7 e M 4.8)”,segnala l’INGV sul portale INGVTerremoti. “Sul territorio nazionale sono avvenuti diversi Terremoti di ... Leggi su meteoweb.eu

