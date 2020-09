Sea Watch verso Palermo con 353 a bordo. Salvini: "Se sbarcano denuncio il Governo" (Di martedì 1 settembre 2020) “A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4”. Così la ong in un tweet. “Ci stiamo dirigendo -aggiunge- verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena”.Matteo Salvini promette battaglia. “C’è un’ultima ora: stanno dirigendo su Palermo altre 353 clandestini a bordo della Sea Watch, l’ennesima nave straniera che se ne frega di leggi confini e regole: se questi ennesimi 353 immigrati irregolari metteranno piede sul suolo italiano, noi depositeremo come Lega un secondo dopo denuncia all’intero Governo per ... Leggi su huffingtonpost

Avvenire_Nei : #Sos della nave di #Banksy con 219 #naufraghi. Partono #SeaWatch 4 e #MareJonio #migranti - Yi_Benevolence : RT @ImolaOggi: Ong, nave Sea Watch verso Palermo: 353 migranti a bordo - ImolaOggi : Ong, nave Sea Watch verso Palermo: 353 migranti a bordo - Adnkronos : Migranti, verso Palermo i 353 su Sea Watch - Elisabe94838092 : RT @Libero_official: Oltre 350 #migranti sono in arrivo a Palermo con l'ong #SeaWatch: #Salvini minaccia di denunciare il governo per favor… -