Salvini sulle proteste negli Usa: “Il sostenitore di Trump ucciso non conta?” (Di martedì 1 settembre 2020) Matteo Salvini entra nella campagna elettorale per le presidenziali americane. Tra le centinaia di post e tweet che appaiono ogni giorno sui suoi profili infatti arriva anche la presa di posizione di Salvini sugli Usa, con un post che condanna la morte del sostenitore di Trump ucciso in circostanze ancora da chiarire durante gli scontri di Portland. LEGGI ANCHE > Com’è la storia della BBC che mette Salvini al terzo posto dei bufalari dopo Trump e Bolsonaro Salvini sugli Usa come in Italia L’intervento di Salvini sugli Usa ricorda in tutto e per tutto i tanti tweet sui casi di cronaca in Italia che riguardano immigrati o stranieri. Nel suo tweet infatti il leader della Lega posta un video di pochi secondi delle ... Leggi su giornalettismo

