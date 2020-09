Regionali Campania, benvenuti alle elezioni dove nulla cambia da dieci anni. E non si fa per dire (Di martedì 1 settembre 2020) Tutto cambia affinché nulla cambi in una Campania dove il tempo si è fermato. Leggete la scheda elettorale che consegneranno agli elettori campani il 20 settembre. Vincenzo De Luca candidato del Pd. Stefano Caldoro candidato di Forza Italia. Valeria Ciarambino candidato del M5s. E ora tiriamo dal cassetto un facsimile della scheda del 2015. Cosa c’era scritto? Vincenzo De Luca candidato del Pd. Stefano Caldoro candidato di Forza Italia. Valeria Ciarambino candidato del M5s. Nel 2010, invece, ma guarda un po’, Vincenzo De Luca era il candidato del Pd e Stefano Caldoro era il candidato di Forza Italia (si chiamava Pdl, ma è uguale). Roberto Fico era il candidato del M5s. Unica dissonanza, Fico. Ma solo perché da loro è ancora in vigore la regola dei due mandati. E’ la ... Leggi su ilfattoquotidiano

