Primo segnale concreto per EMUI 11 su Huawei: timeline e certificazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Arrivano finalmente alcuni segnali concreti per gli utenti che attendono di poter installare l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio smartphone Huawei nel corso dei prossimi mesi. Dopo avervi elencato alcune novità particolarmente importanti che tutti ci aspettiamo nel momento in cui il pacchetto software sarà pronto, secondo l’articolo condiviso pochi giorni fa, oggi 1 settembre posso finalmente darvi qualche notizia più concreta sul pacchetto software in vista del suo esordio sul mercato. Nuova certificazione per EMUI 11: fissato l’appuntamento coi primi Huawei In particolare, secondo le indicazioni fornite proprio in queste ore da Huawei Central, possiamo affermare che a strettissimo giro scatterà la beta. Il motivo? Proprio in queste ore ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Primo segnale Primo segnale concreto per EMUI 11 su Huawei: timeline e certificazioni OptiMagazine Flirt estivi: i segnali per capire se hanno futuro

Sanihelp.it - L’estate sta finendo. Ma come capire se quello che si è appena vissuto è solo un’avventura oppure amore vero? Gli esperti di Guidapsicologi.it hanno redatto una lista di segnali che aiut ...

Medio Oriente, atterrato il primo volo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti

È atterrato alle 15:48 (le 13:48 in Italia) all’aeroporto di Abu Dhabi il primo volo ufficiale e diretto tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Un collegamento storico non soltanto perché segna un ult ...

