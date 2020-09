Pres. Fiorentina su Amrabat: "Ha scelto noi nonostante l'interesse del Napoli" (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli aveva messo gli occhi sul centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, che però ha scelto di giocare per la Fiorentina di Rocco Commisso. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli aveva messo gli occhi sul centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, che però ha scelto di giocare per la Fiorentina di Rocco Commisso. Il presidente viola ha parlato ai microfoni di RTV38 pr ...

