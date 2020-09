Perché proteggere cuore e rene in chi soffre di insufficienza renale (Di martedì 1 settembre 2020) Se una persona sta in silenzio e non si nota, siamo portata a considerarla meno. E così, se i polmoni hanno la loro voce, la tosse, ed il cuore sa segnalare l’arrivo di un infarto con un forte dolore, ci sono organi che spesso dimentichiamo. Non ci credete? Pensate che i reni ogni giorno lavorano indefessamente, 24 ore su 24, e non solo per depurare il sangue filtrando circa 180 litri del prezioso liquido. E lo fanno senza dare segni della loro attività, anche quando perdono colpi. Purtroppo però anche i reni soffrono, spesso in silenzio, e possono andare incontro alla malattia renale cronica: questa condizione mette a rischio non solo gli stessi reni, ma anche il cuore. Importante è arrivare presto, seguire i consigli del medico e proteggere gli organi. Anche con i farmaci, se ... Leggi su dilei

graziano_delrio : Bisogna avere fiducia nella scienza, bisogna promuovere politiche che la sostengono perché è l’unica strada per pro… - paola124291 : @Marius30386553 Mi dà fastidio. La mascherina, molto di più perché fa anche respirare male. Ma entrambi inquietano,… - diegozegers : @dianavakhrova 140 caratteri per dire cosa penso di Ciamber: impossibile; anche perché per descrivere un’amicizia c… - nadiya_speranza : DOBBIAMO AVERE PIETA' ED AMORE PER PERSONE ANZIANI CHE HANNO PAURA A MORIRE PERCHE HANNO PATOLOGIE DI SALUTE DOBB… - LuciaFerraroEM : RT @BiasiErika: Sanem che chiede a Can di rimanerle accanto finché non si addormenta per paura di avere altri incubi è da proteggere?? Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché proteggere «Dobbiamo tornare a scuola, non importa se con le mascherine. È per il bene dei ragazzi» Corriere della Sera