Movimento e poesia ai Barbuti con Campania Danza

Salerno – "Danza in versi" è il titolo scelto per la nuova produzione firmata dall'Associazione Campania Danza diretta da Antonella Iannone. Una coreografia nella quale i passi fanno da contrappunto alle parole poetiche e narrative di Brunella Caputo e che trovano nella voce dell'attore Felice Avella il loro corpo di parola. Dopo il debutto dei giorni scorsi negli spazi del Convento San Domenico Maggiore a Napoli nell'ambito della quarantunesima edizione di "Estate a Napoli", approda quindi a Salerno uno spettacolo da non perdere. I Danzatori (Antonello Apicella, Eirene Campagna, Aurora Convertini, Simone Liguori, Olimpia Milione, Francesco Morriello, Melania Nicastro e Luigi Pagano)

Per comprendere e conoscere al meglio l’opera di un poeta come Franco Costabile la scelta migliore è immergersi nei luoghi che ne hanno ispirato i componimenti, incamminarsi nelle strade che hanno smo ...

Lamezia Terme – “Per comprendere e conoscere al meglio l’opera di un poeta come Franco Costabile la scelta migliore è immergersi nei luoghi che ne hanno ispirato i componimenti, incamminarsi nelle str ...

Per comprendere e conoscere al meglio l'opera di un poeta come Franco Costabile la scelta migliore è immergersi nei luoghi che ne hanno ispirato i componimenti, incamminarsi nelle strade che hanno smosso la sua penna. Lamezia Terme – "Per comprendere e conoscere al meglio l'opera di un poeta come Franco Costabile la scelta migliore è immergersi nei luoghi che ne hanno ispirato i componimenti, incamminarsi nelle strade che hanno smosso la sua penna.