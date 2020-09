Mostra del Cinema di Venezia 2020: “Molecole” di Andrea Segre è un omaggio alla laguna (e a papà) (Di martedì 1 settembre 2020) ««Per fare un film bisogna pensarlo, scriverlo, organizzarlo. Per Molecole non c’è stato nulla di tutto ciò. Non mi sono nemmeno accorto di girarlo. L’ho vissuto ed è uscito da solo, in un tempo e una dimensione che non potevo prevedere e che non ho saputo contenere». Andrea Segre spiega così la genesi del suo documentario, designato per la pre-apertura (fuori concorso) della edizione numero 77 della Mostra del Cinema. E come avrebbe potuto minimamente “prevedere e contenere”? Molecole – assieme a iSola di Elisa Fuksas ed En ce moment di Serena Vittorini (entrambi alle Giornate degli Autori) – rappresenta qui al Lido il portato artistico della pandemia, legato com’è al momento del lockdown. ... Leggi su iodonna

