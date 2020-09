Mariah Carey: “Ellen DeGeneres ha rivelato in diretta che ero incinta, ma poi ho avuto un aborto. Non doveva dirlo” (Di martedì 1 settembre 2020) Non è un momento sereno per Ellen DeGeneres che naviga a vista con il suo celebre show, dopo che alcuni dipendenti hanno accusato la produzione di razzismo, bullismo e abusi dietro le quinte. La casa di produzione Warner si è impegnata in una indagine interna per accertare i fatti e sino ad ora tre produttori esecutivi sono stati licenziati. Ellen per risarcire i danni si è scusata con i suoi dipendenti e, secondo quanto riferito da una fonte interna, ha chiesto che venissero migliorate le condizioni lavorative per il personale, inclusi giorni di ferie retribuiti e una migliore politica di congedo per maternità. Dal punto di vista mediatico Ellen DeGeneres ha cercato di uscirne nel miglior modo possibile e anche alcuni amici, come l’attore Ashton Kutcher, l’hanno difesa pubblicamente. Ma Mariah ... Leggi su ilfattoquotidiano

The Meaning Of Mariah Carey è il libro autobiografico scritto dalla cantante Mariah Carey

. La pubblicazione è prevista negli Usa il 29 settembre 2020. La 50enne cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense ha rivelato che è stato incredibilmente difficile, umiliante e cura ...

Su Apple TV Plus lo speciale natalizio Mariah Carey's Magical Christmas Special in esclusiva a fine anno

Mariah Carey al fianco di ospiti a sorpresa tra musica, danza e animazione in un magico viaggio per ravvivare lo spirito natalizio in tutto il mondo. Apple ha annunciato che l'evento festivo esclusivo ...

