Insulti a Fedez per lo smalto di Spongebob: il rapper risponde per le rime agli haters (Di martedì 1 settembre 2020) Fedez con le unghie da Spongebob Da quando è finita la quarantena Fedez ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani. Ogni mese sceglie fantasie diverse, dal fuoco con colori sgargianti ai Pokemon fino a South Park. Ora, rientrato dalla Sardegna, il marito di Chiara Ferragni ha scelto una manicure che ha come protagonista il famoso personaggio dei cartoni animati Spongebob. Ma il nuovo look del rapper non è amato da tutti i fan. Un utente scrive: “Mamma mia 2020 questo è uno degli uomini più popolari d’Italia”. Ma la risposta di Fedez non si fa attendere: “Mamma mia, 2020 uno dei commenti più retrogradi d’Italia”. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Fedez Insulti a Fedez per lo smalto di Spongebob: il rapper risponde per le rime agli haters TPI Insulti a Fedez per lo smalto di Spongebob: il rapper risponde per le rime agli haters

Da quando è finita la quarantena Fedez ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani. Ogni mese sceglie fantasie diverse, dal fuoco con colori sgargianti ai Pokemon ...

Fedez, il rapper dello stile fuori dal comune

Abbiamo sempre parlato di donne nella nostra rubrica #aLIVEweithfashion, ma questa volta il protagonista scelto è proprio lui: Fedez. Il cantante ed influencer è ormai seguitissimo sui social contando ...

Da quando è finita la quarantena Fedez ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani. Ogni mese sceglie fantasie diverse, dal fuoco con colori sgargianti ai Pokemon ...Abbiamo sempre parlato di donne nella nostra rubrica #aLIVEweithfashion, ma questa volta il protagonista scelto è proprio lui: Fedez. Il cantante ed influencer è ormai seguitissimo sui social contando ...