Infortuni | in Lombardia 177 morti sul lavoro da inizio anno | pesa Covid19

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Sono state 177 le denunce di Infortunio mortale sul lavoro in Lombardia, tra gennaio e luglio 2020: le morti sul lavoro sono più che raddoppiate rispetto alle 88 dello stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto rileva la Cisl Lombardia sulla base degli ultimi dati Inail relativi ai primi 7 mesi del 2020. L'incremento degli Infortuni mortali va attribuito alle denunce fatte all'Inail causa Covid-19, ben 121 al 31 luglio scorso. A livello provinciale l'aumento maggiore delle denunce mortali si rileva a Cremona, che passa da 1 a 22 sempre nei primi sette mesi del 2019 confrontati con il 2020, mentre il numero più alto in assoluto lo troviamo a Bergamo con 36 casi mortali nel 2020 seguite da Brescia e Milano con ...

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Sono state 177 le denunce di infortunio mortale sul lavoro in Lombardia, tra gennaio e luglio 2020: le morti sul lavoro sono più che raddoppiate rispetto alle 88 dello ste ...

Lavoro, meno infortuni ma più morti a causa del Covid: l’effetto Coronavirus sui dati Inail

Diminuiscono gli infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di casi mortali. Sono questi i dati Inail sui primi sette mesi del 2020, conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Tra gennaio e luglio le ...

