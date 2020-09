I corsi di formazione politica sono privi di contenuto proprio come la classe dirigente (Di martedì 1 settembre 2020) Si succedono in questi giorni di fine estate i tanti eventi di cosiddetta formazione promossi dai diversi soggetti politici. Si tratta di brevi weekend trascorsi in località amene nell’attesa dell’arrivo del lider maximo di turno o di suoi succedanei con cui scattare selfie e scambiare regolamentari gomitate. L’illusione, spero senza secondi fini, di organizzatori spesso digiuni di competenze formative ma sazi di propaganda sui social, è quella di fidelizzare una parte minimale dei ragazzi italiani cui purtroppo non è stato mai proposto da parte della scuola e meno che mai dall’università, alcun insegnamento civico. Tale fidelizzazione, tuttavia, non è di tipo contenutistico ma punta a fornire consenso a questo o quel ras locale che in tal mondo si accredita verso i propri referenti nazionali, ... Leggi su linkiesta

Mostra del Cinema Venezia 77, com’è oggi? La pioggerellina che rinfresca Venezia le conferisce un’aria autunnale. Quello che resta dei cantieri con operai ancora all’opera, con i responsabili che istr ...

Enaip: “Crediamo nell’inclusione e nell’importanza del tutoraggio”

ALESSANDRIA – “L’attività di tutoraggio è fondamentale nei percorsi di formazione professionale che coinvolgono i ragazzi dai i 14 ai 24 anni. È uno strumento di motivazione e sostegno importante per ...

