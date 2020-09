“Ho paura di lei!”. Andrea Delogu, la frase che non ti aspetti. Succede tutto davanti alle telecamere (Di martedì 1 settembre 2020) ‘La vita in diretta estate’ sta raggiungendo giorno dopo giorno sempre maggiori consensi. Merito ovviamente dei due conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi, che sono riusciti a comporre una coppia davvero perfetta ed affiatata. Eppure in pochi avevano scommesso alla vigilia sul loro successo, invece i critici sono rimasti delusi. E oggi, martedì 1 settembre, è stata trasmessa una nuova puntata della trasmissione. E i due sono stati protagonisti di un siparietto particolare. Si è trattato di un momento esilarante, quindi nessuna polemica o situazioni spiacevoli. E questa gag non è affatto sembrata programmata, infatti è venuta fuori spontaneamente e inaspettatamente. Questa ulteriore prova odierna fa comprendere che Andrea e Marcello hanno trovato ormai la definitiva quadratura del cerchio. ... Leggi su caffeinamagazine

ItaliaViva : La scelta è questa: chi vota Ceccardi dice no all'Europa e dice 'ho paura del futuro', chi vota Giani dice sì all'E… - chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - mannocchia : 'la paura implica una forma di intelligenza' Ho parlato con Arundhati Roy, questa settimana su @espressonline… - LoveLarryInLA : @hofamedikookie Ti giuro che ho una paura genuina. È tipo da più di un mese che stanno tutti buoni in silenzio e nessuno sa nulla di nessuno - JurijRoselli : @NonConoscoVG Cmq ausilio è sempre stato sincero nel corso degli anni con le sue dichiarazioni... Ho paura. Spero ci stia trollando -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho paura Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera