Gomorra 5, iniziate le riprese dell’ultima stagione (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo una lunga attesa, finalmente torniamo a sapere qualcosa in più circa l’inizio delle riprese di Gomorra 5. Questa sarà l’ultima stagione e darà una degna conclusione alle vicende di tutti i personaggi. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus aveva impedito al progetto di proseguire. Per tale ragione, quindi, ci si era dovuti fermare con la produzione delle nuove puntate. La serie TV Sky, ad ogni modo, sta per ripartire. Il sito Napoli Today, infatti, ci informa che il luogo scelto per le riprese sarà Scampia. Si potrebbe trattare di una specie di ritorno alle origini. Questa città, nella prima stagione, è stata teatro di scontri molto accesi e violenti. Inoltre tanti protagonista abitano nelle costruzioni popolari qui ubicate. Ancora ... Leggi su tutto.tv

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra iniziate Gomorra 5: Finalmente Iniziate le Riprese dell’Ultima Stagione della Serie TV Mad for Series Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 9 e 10: anticipazioni

Stasera su TV8, alle 21:30, torna Gomorra 2 con gli episodi 9 e 10, che vedranno Ciro più in pericolo che mai: le anticipazioni. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 30/08/2020 Gomorra 2 torna stasera su T ...

Antonio Folletto: "La passione del cinema è nata con mio nonno guardando Totò alla televisione"

«Non riesco a star lontano dal mare per molto tempo». Hollywood dista solo venti minuti. Antonio Folletto però ha scelto di vivere a Santa Monica in California, sul mare appunto, come Napoli dov’è nat ...

Stasera su TV8, alle 21:30, torna Gomorra 2 con gli episodi 9 e 10, che vedranno Ciro più in pericolo che mai: le anticipazioni. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 30/08/2020 Gomorra 2 torna stasera su T ...«Non riesco a star lontano dal mare per molto tempo». Hollywood dista solo venti minuti. Antonio Folletto però ha scelto di vivere a Santa Monica in California, sul mare appunto, come Napoli dov’è nat ...