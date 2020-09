Galliani su Tonali: «Bravissimo ma non mi sembra il nuovo Pirlo» (Di martedì 1 settembre 2020) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Sandro Tonali che è molto vicino al Milan Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Sandro Tonali in un’intervista rilasciata a Libero. Il centrocampista del Brescia è molto vicino all’acquisto da parte del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente del club rossonero: «Giocatore Bravissimo. Ma non mi sembra il nuovo Pirlo. Se dovesse arrivare davvero sarei molto felice, essendo milanista fin da piccolo darebbe un valore aggiunto alla squadra» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

capuanogio : #Tonali è una grande operazione del #Milan. Ricorda quando Galliani prese #Romagnoli e fu criticato per averlo paga… - filippo898 : RT @capuanogio: #Tonali è una grande operazione del #Milan. Ricorda quando Galliani prese #Romagnoli e fu criticato per averlo pagato tropp… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Galliani: '#Tonali al #Milan? Il milanismo è un valore aggiunto. #Berlusconi un fuoriclasse, #YonghongLi...' - Fantacalcio : Milan, Galliani elogia Tonali: 'Un valore aggiunto' - news24_napoli : Galliani: ‘Tonali al Milan? Il milanismo è un valore aggiunto. Berlusconi… -