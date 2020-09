Fortnite bloccato su iOS? Il CEO di Epic promuove il rivale PUBG Mobile, mosso da Unreal Engine (Di martedì 1 settembre 2020) La battaglia legale in corso tra Epic Games e Apple sulla rimozione di Fortnite dall'App Store potrebbe protrarsi nel prossimo futuro e il CEO Tim Sweeney si sta anche "divertendo" in questa vicenda. Lo sviluppatore ha recentemente adottato una tattica insolita, promuovendo PlayerUnknown's Battlegrounds, un gioco rivale di Fortnite, per dimostrare il valore di Unreal Engine agli utenti Apple. Il 28 agosto, su iOS è comparso un nuovo enorme aggiornamento per PUBG Mobile, uno dei più grandi concorrenti battle royale di Fortnite (che ha appena ricevuto l'aggiornamento della stagione 4 su piattaforme diverse da iOS). Mentre Epic Games potrebbe normalmente ... Leggi su eurogamer

Le credenziali di Fortnite sul mercato nero vanno a ruba. Il volume di affari dell’intero settore ha raggiunto il miliardo di dollari all’anno secondo Night Lion Security.

L'azienda di Cupertino passa alle maniere forti nello scontro con lo sviluppatore di Fortnite. Bloccati gli aggiornamenti del gioco e nuove app Apple ha deciso di chiudere l’account di Epic Games, soc ...

