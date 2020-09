Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 1 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) SuperenaLotto, Lotto, 10eLotto e SimboLotto di oggi, martedì 1 settembre 2020: ecco le Estrazioni complete. Di seguito i sei numeri del concorso numero 87 del SuperenaLotto che presenta un montepremi di 32,7 milioni di euro. Il montepremi del SuperenaLotto prosegue imperterrito la sua risalita, visto che anche nella scorsa estrazione non è stato registrato nessun “6”. In questo 2020 sono state finora due le vincite di prima categoria realizzate, quella da 67,2 milioni di La Spezia il 28 gennaio e quella da 59,5 milioni realizzata a Sassari il 7 luglio. Attualmente il jackpot è salito a quota 32,7 milioni ... Leggi su bloglive

Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all'atto del pagamento. I premi no ...