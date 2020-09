È nata Lyra Antarctica, figlia di Ed Sheeran (foto) (Di martedì 1 settembre 2020) Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn hanno annunciato la nascita della loro primogenita: Lyra Antartica. Una notizia che, tra l'altro, era stata tenuta nascosta per qualche giorno, come segrete furono anche le nozze celebrate poco meno di due anni fa davanti ad una cerchia ristretta di amici e parenti (si parlò di circa 40 persone).Tramite Instagram il popolare cantante britannico 29enne (la moglie ha solo un anno in meno di lui) raramente ha parlato della sua vita privata cercando di essere il più misurato possibile e lasciando ampio spazio alla sua musica. Stavolta l'eccezione non può essere sottovalutata, dunque ha postato una foto in cui al centro compaiono i calzini della neonata: "Un messaggio breve perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi..." apre ... Leggi su blogo

